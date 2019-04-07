Yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın, Ege bölgesi ile göller yöresinde güney yönlerden kuvvetli esmesi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sis ve pus hadiseleri görülmesi bekleniyor.

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