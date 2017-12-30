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Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı başladı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı

Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı başladı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı

30 Aralık 2017 Cumartesi 22:53
Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı başladı
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KAR yağışı özellikle Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Dereköy Sınır  Kapısında tipi şeklinde etkisini arttırıyor.

Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 7, Demirköy ilçesinin Mahyatepe  mevkisinde 15, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 10  santimetreye ulaştı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu  bölgede çalışmalarına başladı. Kar yağışının etkili olduğu Demirköy ilçesinde ise  bir çok araç yolda kaldı.

Trafik ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların  zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar  yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

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