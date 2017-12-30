Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı başladı

KAR yağışı özellikle Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Dereköy Sınır Kapısında tipi şeklinde etkisini arttırıyor.

Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 7, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 15, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarına başladı. Kar yağışının etkili olduğu Demirköy ilçesinde ise bir çok araç yolda kaldı.

Trafik ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.