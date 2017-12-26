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Yılbaşında kar yağacak mı?

Yeni yıl yaklaşırken 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusu da gündemde

Yılbaşında kar yağacak mı?

Yeni yıl yaklaşırken 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusu da gündemde

26 Aralık 2017 Salı 08:56
Yılbaşında kar yağacak mı?
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METEROLOJİNİN internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak.

Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, İstanbul, Ankara'da yağmur görülebilir. 

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