Yağmur dalgası yurda giriş yaptı
Son dakika gelen bilgilere göre, Edirne'de çiseleme şeklinde başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü. Meteorolojiye göre kuvvetli sağanak geceye kadar aralıklarla devam edecek. Gökyüzündeki bulutlar ise dikkat çekerken, yağışlı hava İstanbul'a doğru yola çıktı
HAVA DURUMU 04.10.2019, 16:52
YAPILAN son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyordu.
YAĞIŞLI HAVA İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI
Yağışlar şu andan itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'a düşmeye başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre ise, yağışlı hava Batı'dan İstanbul'a doğru yola çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından, Edirne ile Keşan ilçesinde yağış etkili oldu.
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az bulutlu
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