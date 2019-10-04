Yağmur dalgası yurda giriş yaptı

YAPILAN son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyordu.

YAĞIŞLI HAVA İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Yağışlar şu andan itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'a düşmeye başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre ise, yağışlı hava Batı'dan İstanbul'a doğru yola çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından, Edirne ile Keşan ilçesinde yağış etkili oldu.