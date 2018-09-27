Tropik kasırga Alanya'yı da vurabilir

KASIRGANIN ilk olarak Güney Yunanistan'a ineceğini, etkisini kuvvetli rüzgar ve yağmur olarak burada hissettireceğini öngördüklerini belirten Doç. Dr. Gündüz, bu tür kasırgaların nadir görüldüğünü ve bu nedenle önemli olduğunu vurguladı. Güncel modellerle kendilerinin de kasırgayı takip ettiğini aktaran Doç. Dr. Murat Gündüz, "Şu anda kasırganın Türkiye kıyılarını vuracağı görülüyor. Fakat henüz tam bir bilgi yok. Fırtına zamanı yaklaştıkça, daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkacak. Kasırga henüz oluşmadı" diye konuştu.

'Karaya uğrarsa zararı az olur'

Kasırganın oluşması halinde, ilk verilere göre 30 Eylül Pazar akşamı ya da 1 Ekim Pazartesi sabahı erken saatlerde İzmir'i etkisi altına alacağını dile getiren Doç. Dr. Gündüz, "Bu tarihlerde Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Ancak hemen korkuya, endişeye gerek yok. Yolu üzerinde herhangi bir karaya rastlarsa etkisini yitirecek. Yolu üzerinde Güney Yunanistan var, Girit var. Eğer kasırga bu iki yere uğrarsa bize daha az zararı olur" dedi. Doç. Dr. Murat Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün yaptığımız tahminlere göre, İzmir'in güneyinde ve Antalya'ya kadar olan bir alanı etkileyecek gibi görünüyor. Fırtınanın nereye kadar ineceğini tam olarak yaklaştığında bileceğiz. Bu güçlü fırtınalar, Akdeniz'de çok nadir görülen olaylardır. Bu kadar güçlü fırtınalar, geçmiş yüzyıllarda 10 ya da 20 kez görüldü. Bu nedenle önemli. Kontrol edilmesi, takip edilmesi gerekiyor. Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkelerinde kasırga tahminlerini takip eden resmi bir kurum yok henüz. İleride iklim değişikliğinden dolayı kasırgaların daha çok, sık ve güçlü olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle kasırga tahmin merkezlerine ihtiyaç var."

'Hazırlıklı olun'

Kasırganın İzmir'i etkileyip etkilemeyeceği henüz kesin olmasa da Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, önlem alınmasında fayda olduğunu belirtti. Fırtınanın ilk kıyıları etkileyeceğini dile getiren Doç. Dr. Murat Gündüz, "Güçlü rüzgarlar, elektrik şebekelerini, haberleşme hatlarını etkileyebilir. Daha sonraki etkisi ise su taşkınları dediğimiz, su seviyelerinin yükselmesi olabilir. Önlem almakta yarar var" dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 22:32