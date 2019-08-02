TikTok fenomeninden itiraf: Başı açık insanlara kafir derdik!

SON dönemin en hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması TikTok ile fenomen olan Zeynep Yatkın, yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Yatkın, "Çarşaflı bir insandım. Açık insanlara biz 'kafir' diyen insanlardık" dedi.

"CEHALETİN İÇİNDEYDİK"

BBC'nin haberine göre; Samimi açıklamalarda bulunan fenomen Zeynep Yatkın, "Çarşaflı bir insandım. Mahmut Efendi'nin kurslarında büyüyen, aşırı radikal, hiç etrafa bakmayan, her kitabı okumayan biriydim. İnsanlar şimdi böyle görünce 'Sen çarşaflıydın dinden çıktın' diyor. Çünkü biz de öyle görüyorduk. Açık insanlara biz 'kafir' diyen insanlardık o zaman. Ne kadar büyük bir cehalet, nasıl bir cehaletin içindeydik. Rabbime şükürler olsun beni, bizi kurtardı o cehaletten" dedi.

"AMACIM KAPALI OLUP BİR ŞEYLERİ BAŞARMAK"

Amacından bahseden Zeynep Yatkın, sözlerine şöyle devam etti: "Amacım kapalı olup bir şeyleri başarmak. "Ben de bunu yapıyorum evet, ben bunu başardım' demek. Çünkü bizim yaşam tarzımızla alakalı bize bu fırsat verilmiyor"

"O BENİM EŞİM, BEN ONUN SAHİBİ DEĞİLİM"

Zeynep Yatkın'ın eşi Ramazan Yatkın ise, "TikTok'daki küçük eğlencesini paylaşmasıyla fenomen olmuş benim haberim de yoktu. Bana bu fenomenlikten dolayı hakaretlerde geldi 'nasıl böyle bir şeye izin verirsin? Hanımın sosyal medyada ne işi var' diye. O benim eşim, ben onun sahibi değilim. O bir insan, kişiliği olan, fikri olan, zekası olan birisi. Onun için orası onun tamamen özgürlük alanıdır ve ona asla müdahale etmem." dedi