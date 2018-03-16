Son dakika...Fırtına uyarısı!...

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan lodosun akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak pazar günü Marmaranın doğusu ile İç Egede kuvvetli (40-60 km/sa), Marmaranın batısı ve Kıyı Egede zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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