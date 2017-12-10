Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
11 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
11 Aralık 2017 Antalya -...
10 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
10 Aralık 2017 Yeni Alanya...
1 bardak suya 2 kaşık katıp için, mantardan kurtulun!
Bu yöntemle mantardan kurtulun
banner468

Son dakika: Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul bugün aralıklı sağanak yağışlı, Ankara öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, İzmir de aralıklı olarak sağanak yağışlı geçecek

Son dakika: Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul bugün aralıklı sağanak yağışlı, Ankara öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, İzmir de aralıklı olarak sağanak yağışlı geçecek

10 Aralık 2017 Pazar 17:06
Son dakika: Meteorolojiden yağış uyarısı
banner404

METEOROLOJİNİN son hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Sivas, Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'da fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulMeteorolojiYağışAnkaraHava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
11 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
Şiddetli lodos çatıları uçurdu
Şiddetli lodos çatıları uçurdu
10 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
10 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim