Son dakika - Meteorolojiden Antalya'nın iç kesimlerine fırtına uyarısı!

METEOROLOJİ'DEN 15 il için fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün sabah saatlerinde zaman zaman hızı saatte 50 ile 90 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.Rüzgar ve fırtınanın etkisinin bugün saat 19.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nde bugün fırtına bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre rüzgarın, İç Ege (Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya), Göller Yöresi (Burdur ve Isparta ile Antalya'nın iç kesimleri), Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya ve Tokat) ve İç Anadolu Bölgesi'nde bugün önce güney ve batı, zamanla kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 09:28