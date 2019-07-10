Son dakika - Meteorolojiden Alanya'ya fırtına uyarısı!

Meteorolojiden Alanya ile beraber Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya Burdur, Isparta, Çorum, Antalya, Amasya ve Tokat için fırtına uyarısı yaptı

Son dakika - Meteorolojiden Alanya'ya fırtına uyarısı!
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METEOROLOJİDEN Alanya ve 15 il için fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın (11 Temmuz Perşembe) sabah saatlerinde zaman zaman hızı saatte 50 ile 90 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 19.00'a kadar sürmesi bekleniyor. İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve  İç Anadolu Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre rüzgarın, Alanya, İç Ege  (Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya), Göller Yöresi (Burdur ve Isparta ile  Antalya'nın iç kesimleri), Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya ve  Tokat) ve İç Anadolu Bölgesi'nde yarın önce güney ve batı, zamanla kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği  tahmin ediliyor.Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi  muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 22:58
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