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Günlük Burç Yorumu - 29 Mart 2018 Perşembe
29 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
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Son dakika! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya için de kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu

Son dakika! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya için de kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu

29 Mart 2018 Perşembe 09:18
Son dakika! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış...
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yağışların ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. 
 

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