Son dakika! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış...

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yağışların ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor.
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