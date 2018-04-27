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Son dakika! Meteoroloji'den sis uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İstanbul'da termometreler bugün 28 dereceyi gösterecek...

Son dakika! Meteoroloji'den sis uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İstanbul'da termometreler bugün 28 dereceyi gösterecek...

27 Nisan 2018 Cuma 08:37
Son dakika! Meteoroloji'den sis uyarısı
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ÜLKEMİZİN güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Hatay, Eskişehir, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Genellikle parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Genellikle parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genellikle parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiSis Uyarısı
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