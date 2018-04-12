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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Son dakika! Meteoroloji'den sis uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Nisan Perşembe hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmeye söre Marmara ve Karadeniz'de sis bekleniyor. Meteoroloji, sis nedeniyle deniz trafiğinde yaşanacak aksilikler için de uyardı

Son dakika! Meteoroloji'den sis uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Nisan Perşembe hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmeye söre Marmara ve Karadeniz'de sis bekleniyor. Meteoroloji, sis nedeniyle deniz trafiğinde yaşanacak aksilikler için de uyardı

12 Nisan 2018 Perşembe 08:34
Son dakika! Meteoroloji'den sis uyarısı geldi
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, 12 Nisan Perşembe için yoğun sis uyarısı yaparken, Güneydoğu'da sıcaklıkların artacağını, Karadeniz'de ise sıcaklıkların 2-4 derece azalacağını belirtti.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Batı Karadeniz çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN SİS UYARISI: Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü12 Nisan PerşembeHava Durumu Tahminleri
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