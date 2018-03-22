Son dakika! Meteoroloji'den kritik uyarı!

METEOROLOJİ'DEN yapılan açıklamada, bugün 08.00 ila 13.00 saatleri arasında Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği duyuruldu. Hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma ile yer yer çamur şeklinde yağmur ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte 4 ila 10 derece azalacak, güneybatı kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.