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Son dakika! Meteoroloji'den birçok ile sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre 13 Nisan Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor. Marmara da ise sis etkisini sürdürüyor.

Son dakika! Meteoroloji'den birçok ile sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre 13 Nisan Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor. Marmara da ise sis etkisini sürdürüyor.

13 Nisan 2018 Cuma 07:47
Son dakika! Meteoroloji'den birçok ile sağanak uyarısı
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YAPILAN son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Rize, Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum ve Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Şırnak ve Hakkari çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak Yağış
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