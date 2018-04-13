Son dakika! Meteoroloji'den birçok ile sağanak uyarısı

YAPILAN son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Rize, Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sis hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum ve Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Şırnak ve Hakkari çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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