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Son dakika haberi… Antalya-Denizli yolu trafiğe kapatıldı

Denizli-Antalya karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma tek yönlü olarak kapatıldı. Cankurtaran bölgesinde birçok tır buzlanma sebebiyle yolda kaldı. Yolda kalan araçlara polis yardım ediyor. Zonguldak-Ankara karayolunda akşam saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi. Karayolunun kenarındaki bir dağdan kopan parçalar istinat duvarını çökertti

Son dakika haberi… Antalya-Denizli yolu trafiğe kapatıldı

Denizli-Antalya karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma tek yönlü olarak kapatıldı. Cankurtaran bölgesinde birçok tır buzlanma sebebiyle yolda kaldı. Yolda kalan araçlara polis yardım ediyor. Zonguldak-Ankara karayolunda akşam saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi. Karayolunun kenarındaki bir dağdan kopan parçalar istinat duvarını çökertti

23 Aralık 2017 Cumartesi 23:39
Son dakika haberi… Antalya-Denizli yolu trafiğe kapatıldı
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DENİZLİ'DE akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, Kazıkbeli Geçidi’nde araçlar yolda kaldı. Kar yağışının artması ile birlikte Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kar küreme araçları çalışmalarını hızlandırdı. Birçok araç kayganlaşan yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı araçları ise vatandaşlar araçlardan inerek kar yağışında itekleyerek ilerletmeye çalıştı.

Yokuşta kalan araçlara trafik polisleri de yardım etti. Trafik ekipleri bölgede meydana gelen kazalar ve yolda kalan araçların kaldırılması için Antalya’dan Denizli yönüne trafiğe kapattı. Denizli Bağbaşı ile Serinhisar Çaylıhanı mevkilerinde oluşturulan kontrol noktalarında tır ve çekiciler bekletiliyor, zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların da geçişine izin verilmiyor. Bazı vatandaşlar ise kar yağışı ile birlikte kar keyfi yaşamak için cankurtaran mevkiine gelmesi dikkat çekti.

ZONGULDAK-ANKARA YOLUNDA KAR ETKİLİ OLDU

Zonguldak-Ankara karayolunda akşam saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi. Karayolunun kenarındaki bir dağdan kopan parçalar istinat duvarını çökertti.

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi. Sahil kıyısına yakın bölgelerde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Öte yandan Zonguldak-Ankara karayolunda da akşam saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi. Sürücüler dikkatli ve tedbirli bir şekilde ilerleyebildi. Karayolunun 8. kilometresinde dağdan kopan parçalar küçük çapta heyelana neden oldu. İstinat duvarını yıkan toprak parçaları yola indi. Yetkililer karayolunda önlem alarak sürücüleri uyardı. 

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Son Güncelleme: 23.12.2017 23:53
Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuKarYağmur
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