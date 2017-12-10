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Şiddetli lodos çatıları uçurdu

Kocaeli’de öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış ve kuvvetli fırtınada bir binanın uçan çatısı 15 eve zarar verirken kentin birçok yerinde de ağaçlar devrilerek elektrik telleri koptu

Şiddetli lodos çatıları uçurdu

Kocaeli’de öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış ve kuvvetli fırtınada bir binanın uçan çatısı 15 eve zarar verirken kentin birçok yerinde de ağaçlar devrilerek elektrik telleri koptu

10 Aralık 2017 Pazar 14:59
Şiddetli lodos çatıları uçurdu
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MARMARA Bölgesi ve Batı Karadeniz’de kendini gösteren lodosun etkileri kendini Kocaeli’de de hissettirdi. Kocaeli'de sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ile hissedilen lodos, öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte fırtınaya dönüştü. Etkili olan şiddetli lodos bazı evlerin çatıları uçurdu, ağaçlar devirdi, elektrik tellerini kopardı. Şiddetini arttıran lodosun etkili olduğu İzmit Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak üzerindeki 6 katlı bir apartmanın ise çatısı uçtu. Uçan çatı, rüzgarla birlikte savrularak aynı mahalledeki evlerin üzerine uçtu.

''KOMŞUMUZUN EVİ YIKILDI SANDIK''

Evlerinin üzerine büyük bir gürültüyle çatı parçaları düşen bina sakinleri de korkuyla kendilerini dışarı attı. Uçan çatının düştüğü yaklaşık 15 ev hasar gördü. Mahalle sakinleri sağanak yağışta kendilerini dışarı atarak çatılarının hasar gören yerlerini onarmaya çalışarak, çatı enkazının kapattığı yolları açmaya çalıştı. Sokağa fırlayan mahallelilerden bazıları, komşularını evinin yıkıldığını sandıklarını söylediler.

AFAD VE İTFAİYE EFİPLERİ TEYAKKUZDA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kuvvetli lodos ve yağışlardan dolayı yaşanabilecek sel, su baskını, toprak kayması gibi doğal afetlere karşı teyakkuza geçti. Lodostan dolayı yaşanan aksaklık ve problemlere itfaiye ekipleri de anında müdahale etmeye çalışıyor. İhbar üzerine çatısı uçan sokağa giden itfaiye ekipleri, binada gerekli güvenlik önlemlerini alarak vatandaşları uyardı.

BİNADAN DÜŞEN TUĞLALAR KORKUTTU

Şiddetli bir rüzgar, kent merkezinde bir binanın duvarının yıkılmasına sebep olurken yıkılan duvardan aşağıya düşen tuğlalar korku dolu anlara sebep oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine alay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındı.

UZMANLAR UYARDI: DİKKATLİ OLUN

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre Yalova, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli fırtına olması bekleniyor. İlgililerin ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, yağışların ani sel, su baskınlarına sebep olabileceğini ifade ettiler.

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