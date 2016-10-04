Sıcak günler sürecek

ALANYA'DA 8 Ekim Cumartesi gününe kadar yağış beklenmezken, sıcaklıkların en yüksek 29, en düşük 22 derece olacağı belirtildi. Nem oranının da yüzde 68 civarında olması bekleniyor. Cumartesi günü ise gökgürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının 27 derece olacağı, sıcaklıkların 9 Ekim Pazar gününden itibaren eski seyrine geri döneceği ifade edildi.
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