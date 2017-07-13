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Sağanak geliyor, sıcaklık düşüyor

İstanbul'da yarından itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olması ve düşmeye başlayan sıcaklıkların yeni haftadan itibaren mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor

Sağanak geliyor, sıcaklık düşüyor

İstanbul'da yarından itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olması ve düşmeye başlayan sıcaklıkların yeni haftadan itibaren mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:03
Sağanak geliyor, sıcaklık düşüyor
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BİR süredir aşırı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da  yarından itibaren gök gürültülü sağanak etkili olurken, sıcaklıklar düşecek.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine  göre, aşırı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın  etkisini kaybetmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Kentte ortalamanın yaklaşık 6-7  derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren gök gürültülü sağanakla  birlikte düşmeye başlaması ve yeni haftada mevsim normallerinin de altına  çekilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, kentte sıcaklığın bugün en yüksek 32, en düşük 26 derece  olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 4 ila 24 kilometre arasında eseceği  İstanbul'da, 32 derecelerde hissedilen sıcaklığın akşam saatlerinde 26 dereceye  kadar ineceği tahmin ediliyor.   İstanbul'da yarından itibaren gök görültülü sağanağın etkili olmasıyla  sıcaklıkların düşmeye başlaması bekleniyor.Tahminlere göre kentte öğle saatlerinde 36 dereceyi bulacak hissedilen  sıcaklık, gece 23 dereceye kadar düşecek. Buna göre yarın en düşük sıcaklık 21,  en yüksek 30 derece olacak. Ayrıca, bu gece başlaması beklenen gök gürültülü  sağanak, yarın öğle saatlerine kadar kenti serinletecek. Cumartesi günü havanın çok bulutlu, sıcaklığın mevsim normallerine  çekilip, en düşük 20, en yüksek ise 29 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Kentte pazar gününden itibaren ise tekrar gök gürültülü sağanak  bekleniyor. Sağanakla birlikte sıcaklığın pazar en düşük 20, en yüksek 29 derece  olacağı öngörülüyor. İstanbul'da yeni haftadan itibaren ise sıcaklığın mevsim normallerinin  altına inmesi ve sağanağın devam etmesi bekleniyor. Buna göre pazartesi en düşük  21, en yüksek 25 derece, salı günü ise gök gürültülü sağanakla birlikte en düşük  sıcaklığın 19, en yüksek sıcaklığın ise 27 derece olacağı tahmin ediliyor.

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