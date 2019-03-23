Pazar gününe dikkat! Güneşe aldanmayın

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli hafta sonu yurt genelindeki hava durumu tahminlerini aktardı.Sürmeli, "Sıcaklık 3-4 derece düşecek. Pazar günü sıcaklıklar kar seviyelerine düşebilir. Bolu çevrelerinde, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı olabilir." dedi.

Pazar gününe dikkat! Güneşe aldanmayın
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BÜNYAMİN Sürmeli "Pazar günü güneşe aldanmayın" uyarısında bulundu. Bünyamin Sürmeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Marmara ve Ege güneş almaya devam ediyor. Sıcaklıklar biraz azaldı, cumartesi de ciddi bir dalgalanma yok. Pazar günü ise 3-4 derecelik düşüş, ardından tekrar toparlanış olacak. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, İç Anadolu’da da güneş görülüyor ancak sabah saatlerinde sis etkili. Hafta sonu da bölgenin doğusunda yağışlar olacak. Ara ara bu yağışlar, Kayseri-Sivas dolaylarında karla karışık yağmur ve kara dönecek.Karadeniz bölgesi de çoğunlukla bulutlanıyor, doğusunda Trabzon çevrelerinde yağış var. Hafta sonunda yağış bölgenin büyük kısmına yayılacak. Cumartesi Boluçevrelerinde yağış karla karışık yağmura Pazar ise zayıf ve kısa süreli olsa da kara dönecek. Doğu Anadolu’da yoğunlaşan bulutlar var, Güneydoğu’da da parçalı, parçalı çok bulutlu bir gökyüzü görünüyor. Bu iki bölgemize de hafta sonunda yağış sokulacak. Güneydoğu’da Pazar günü yağışlar gök gürültülü sağanağa dönebilir.

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