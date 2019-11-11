Pastırma sıcaklarına elveda! Meteoroloji uyardı: Geliyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinde sıcaklık 4 ila 6 derece düşecek. İstanbul ve İzmir'in aralarında olduğu 11 ilde sağanak yağış beklenmekte. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK AZALIYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği esmesi bekleniyor.