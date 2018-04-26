O bölgelerde yaşayanlar dikkat!

ÖĞLE saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Bolu, Aydın, Muğla ve Manisa’nın doğusu, Antalya’nın iç ve batısı, Karabük, Uşak ve Afyon’un güney kesimleri ile Kütahya ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın, Muğla ve Manisa’nın doğusu, Denizli çevreleri, Uşak ve Afyon’un güney kesimleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

IZMIR °C, 29°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç ve batı kesimleri ile Burdur'un batısının hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BURDUR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSIN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

NİĞDE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğu ve Karabük'ün güney kesimlerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUŞ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SANLIURFA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Orta Karadeniz'de 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Karadeniz'de 2,0m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı, doğusu çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu zamanla güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/saDalga: 0,5 ila 1,5m; doğusu yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, yarın öğle saatlerinde parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.