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Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, hafta sonu yurt genelinde yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, hafta sonu yurt genelinde yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:33
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden, hafta sonu yurt genelinde yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede azalacak.

Yurt genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS VE PUS BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ön görülüyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Yurt genelinin cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Karadeniz Bölgesi’nin yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

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Metetoroloji
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