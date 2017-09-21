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Meteoroloji’den uyarı geldi: Sel, su baskını, yıldırım…

Hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Bu öğleden sonra İstanbul'da etkili olmaya başlayacak yağışlarla beraber sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Yerel olarak etkili olacak yağmur sebebiyle, ani sel, su baskını, ulaşım aksamaları ve yıldırım konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı... İşte yaklaşan yağışlı ve serin havaya dair detaylar

Meteoroloji’den uyarı geldi: Sel, su baskını, yıldırım…

Hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Bu öğleden sonra İstanbul'da etkili olmaya başlayacak yağışlarla beraber sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Yerel olarak etkili olacak yağmur sebebiyle, ani sel, su baskını, ulaşım aksamaları ve yıldırım konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı... İşte yaklaşan yağışlı ve serin havaya dair detaylar

21 Eylül 2017 Perşembe 14:18
Meteoroloji’den uyarı geldi: Sel, su baskını, yıldırım…
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YAĞMUR ve serin hava İstanbul’a beklenirken Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi Metoeoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; “Bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul Avrupa yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinde sonra il genelinde yerel olarak görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10-40 kg arası yağış düşmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” değerlendirilmesinde bulunuldu.

BUGÜN BAŞLAYACAK YARIN DA ETKİLİ OLACAK

İstanbul’da yarın başlaması beklenen yağmur bugünden başlayacak. Asıl etkisini yarın göstermesi beklenen yağmurun sonrasında ilerleyen günlerde hava açacak ve mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul’un 5 günlük hava durumunu aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz…

istanbul-hava-duruu

KIRKLARELİ YAĞMURA TESLİM OLDU

Kırklareli’de etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Yağmur sularının etkili olduğu Karacaibrahim, Karakaş ve İstasyon mahallelerinde birçok araç yoğun su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Birçok ev ve işyerini su bastı. Yağmurdan korunmak isteyenler ise saçak altlarına ve duraklara sığındı. Kırklareli Belediyesi ekipleri, yağmurun etkili olduğu mahallelerde çalışma başlattı. Meteoroloji verilerine göre, bir saat süren yağmurda metrekareye yaklaşık 25 kilogram yağış düştü. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düştüğü kentte, yağmurun aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

kirklareli-yagmur

TÜM YURT SERİNLİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul’un kuzeybatı, Çanakkale’nin güney ve Balıkesir’in batı ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Marmara’nın kuzey kesimleri ile Bursa, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege ve Göller yöresinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.

BAZI İLLERİMİZ İÇİN HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 35
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 30
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 30
Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

21-09

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul’un kuzeybatı, Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı ilçelerinin, gece saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

KARAMAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 33°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 35°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 34°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

TUNCELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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