Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Yağmur, toz, sis…

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklamaları geliyor. Buna göre; yurdumuzun Doğu kesimlerinde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Yağmur, toz, sis…
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Mersin ve Adana çevreleri ile Aydın’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, Ege ve Akdeniz’in batısında toz taşınımı bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerimizde devam eden Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, bu gece saatlerine kadar Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz’de etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerine kadar bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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