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Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu

HAVA DURUMU 14.08.2019, 20:07 14.08.2019, 20:11 Enes Subaşı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
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METEOROLOJİ 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sıcaklıklarda artış olacağı belirtildi.
 
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde beklendiği aktarılan açıklamada, bugün 16.00 ile yarın akşam 21.00 saatleri arasında sıcak havanın etkili olacağı duyuruldu.
Açıklamada, başta sağlık sorunları olmak üzere muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

#Doğu Anadolu Bölgesi #sıcaklık uyarısı
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