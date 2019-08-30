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Son Dakika

Meteoroloji’den sel ve su baskını uyarısı! Yarın sabaha kadar etkili olacak

Rize, Trabzon ve Artvin olmak üzere Doğu Karadeniz genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacak yağışlar dolayısıyla sel uyarısı yapıldı.

HAVA DURUMU 30.08.2019, 11:38 Melike Temir
Meteoroloji’den sel ve su baskını uyarısı! Yarın sabaha kadar etkili olacak
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DOĞU Karadeniz'de başlayacak olan sağanak yağış öğle saatlerinde etkisini artırarak Rize çevreleri ile Trabzon ve Artvin'de etkili olacak.Yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Marmara ve Ege’de bugün parçalı bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın orta ve doğu kesimlerinde sıcaklık birkaç derecelik azalma bekleniyor.

#meteoroloji #su baskını #sel
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