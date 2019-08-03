Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

MARMARA Bölgesi'nde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı bulutlu hava hâkim olacak.Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Rüzgarın güneyli yönlerden, öğleden sonra zamanla kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.