Meteorolojiden sağanak uyarısı

METEOROLOJİ'NİN son hava durumu uyarılarında, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Bolu, Karabük, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu’da kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.