Meteoroloji’den sağanak uyarısı! Günlerce sürecek

HAVA durumuna dair son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yayınlanan hava durumu haritasına göre Türkiye’nin birçok noktasında sağanak yağmur bekleniyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KAR ERİMESİ UYARISI GELDİ!

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkâri, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney ve doğu, Şırnak ve Siirt'in doğu ilçeleri ) devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAĞIŞLAR GÜNLERCE SÜRECEK

Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu haritasına göre yağışlar yurdun birçok bölgesinde günlerce aralıklarla devam edecek.

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı