Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı!
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Alanya'nın da dahil olduğu bölgede sağanak yağış bekleniyor. Ülke genelinde  havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı  Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç  kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı,  Balıkesir  ve Zonguldak çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve  gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir,  Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Tokat ve Ordu çevreleri ile Konya'nın kuzey,  Ankara'nın güneybatı, Samsun'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması  öngörülüyor.
 
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın ülke  genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
 
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde  batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin  ediliyor.
 

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