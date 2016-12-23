Meteorolojiden önemli uyarı

Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Kars ve Erzurum'un güney ilçelerinde, Ağrı çevresinde ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olacağı anlatılan açıklamada, kar yağışının aynı kentlerde pazar günü de aralıklı devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, kar yağışı ve tipi şeklindeki olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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