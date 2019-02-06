Meteorolojiden o iller için yağış uyarısı

Edirne, Iğdır ve Hakkari haricindeki tüm yurtta yağış bekleniyor

Meteorolojiden o iller için yağış uyarısı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin  parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Iğdır ve Hakkari haricinde tüm yurdun yağışlı  olacağı tahmin ediliyor.
 
Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun  kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde  karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların, Antalya il merkezi  ve doğu ilçeleri ile Adana'nın iç kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın batı  ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması  öngörülüyor.
Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer  sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının,  batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği  tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli,  İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve  güneydoğu yönlerden, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı  yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına, Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney  ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam  fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
 

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