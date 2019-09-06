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Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı. Cumartesi ve pazar günleri özellikle Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor

HAVA DURUMU 06.09.2019, 22:55 06.09.2019, 22:57
Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı
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Meteoroloji tarafından yayımlanan son rapora göre cumartesi günü yurdun geneli bulutların arasından güneş alıyor. Karadeniz'in orta ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Osmaniye'de sağanak yağış bekleniyor. Ardahan'da ise hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düşecek.
Pazar günü de özellikle Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Idğır, Van ve Hakkari'de sağanak yağış bekleniyor. Yurdun geri kalanı ise güneşli havanın etkisinde.

#meteoroloji #bölgeler #yağış
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