Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı! İşte yurtta hava durumu

YURTTA yarın hava durumu nasıl olacak? Cumartesi öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Pazar (18.03.2018) günü Marmara'nın doğusu ile İç Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı kaynaklı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar,vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara’da ve Ege Denizi’nde rüzgarın, yarın (17.03.2018 Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Marmara’da Pazar günü (18.03.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Orta Karadeniz’de Pazar(18.03.2018) günü akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (19.03.2018) günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre: Yarın akşam saatlerinde Edirne, Çanakkale ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 KM / SAAT) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:Genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Marmara, Ege ve Göller yöresi ve Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa.), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi ve Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı kaynaklı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar,vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu yarın akşam saatlerinde Edirne, Çanakkale ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa), batısında zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BILECIK 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu
BURSA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu
ÇANAKKALE 15°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu yarın akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), kıyı kesimlerde zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR 10°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
AYDIN 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
IZMIR 17°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
KUTAHYA 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; göller yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ANTALYA 13°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
KAHRAMANMARAŞ 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MERSİN 14°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRSEHIR 5°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GIRESUN 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARI -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KILIS 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
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