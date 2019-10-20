Meteoroloji'den kritik uyarı!
7 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi
HAVA DURUMU 20.10.2019, 11:44 20.10.2019, 11:45
METEOROLOJİ 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak.
Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da öğleden sonra başlayacak gök gürültülü sağanak, gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, rüzgar batı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 2, Ardahan'da 4, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Tunceli ve Erzincan'da 10 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 23, Ağrı'da 20, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 19 derece olması bekleniyor.
30°
açık
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