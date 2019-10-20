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Meteoroloji'den kritik uyarı!

7 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi

HAVA DURUMU 20.10.2019, 11:44 20.10.2019, 11:45
Meteoroloji'den kritik uyarı!
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METEOROLOJİ 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede  hava parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak.
 
Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da öğleden  sonra başlayacak gök gürültülü sağanak, gece saatlerine kadar aralıklarla  etkisini sürdürecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, rüzgar batı ve  güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
 
Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 2, Ardahan'da 4, Ağrı'da 6,  Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Tunceli ve Erzincan'da 10 derece ölçüldü.
 
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 23,  Ağrı'da 20, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 19 derece olması bekleniyor.
 

#meteoroloji
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