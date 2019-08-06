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Meteoroloji'den bir uyarı daha! Yine etkili olacak
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kahramanmaraş, Malatya çevreleri ile Konya'nın güney, Karaman'ın batı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
HAVA DURUMU 05.08.2019, 21:03 05.08.2019, 21:05 Enes Subaşı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kahramanmaraş, Malatya çevreleri ile Konya'nın güney, Karaman'ın batı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek, diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Kuzeydoğu ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları azalacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 kilometre) esecek.
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