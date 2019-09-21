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Son Dakika

Meteorolojiden bir son dakika uyarısı daha! Bugün…

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden son dakika kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

HAVA DURUMU 21.09.2019, 10:20
Meteorolojiden bir son dakika uyarısı daha! Bugün…
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METEOROLOJİ 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cumartesi) rüzgarın güneyli yönlerden bölgemiz genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.  

#meteoroloji #Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü #kuvvetli rüzgar
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