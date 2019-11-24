Meteoroloji'den Alanya'ya sarı uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika uyarısı yayınladı
HAVA DURUMU 24.11.2019, 12:28 24.11.2019, 12:33
METEOROLOJİ'DEN yapılan sarı kodlu uyarıda, "Pazartesi günü başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde etkisini artırarak, Salı günü gün boyu devam edeceği, il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2 olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." denildi.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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