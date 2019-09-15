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Meteoroloji'den Alanya'ya sarı uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Alanya'ya sarı uyarı yapıldı

HAVA DURUMU 14.09.2019, 13:55 15.09.2019, 00:54
Meteoroloji'den Alanya'ya sarı uyarı!
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün 13:40-15:00 saatleri arasında doğu kesimleri başta olmak üzere Alanya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

YENİ ALANYA SAĞANAK YAĞIŞI DÜN BÖYLE DUYURMUŞTU

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #Alanya #meteoroloji
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