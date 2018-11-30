Meteorolojiden Alanya'ya yeni haber

ÖZTÜRK, haftasonu kendisini gösterecek olan güneşin ardından pazartesi günü yeniden yağmurlu havanın etkisine girileceğini belirtti. Antalya’da 3 gündür etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Manavgat ilçesinde bazı mahallelerde etkili olan sağanak yağış köprüleri yıkarken, tarım alanlarına da zarar verdi.

Antalya’da çarşamba gününden bu yana etkili olan sağanak yağışta metrekareye en fazla yağmur İbradı ilçesine düştü. İlçelere düşen yağmur miktarı şu şekilde oldu: İbradı 335 kilogram, Manavgat 287 kilogram, Serik 127 kilogram, Akseki 122 kilogram, Alanya 93 kilogram, Antalya merkez 34 kilogram.