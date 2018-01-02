Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
2 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
2 Ocak 2018 Yeni Alanya...

Meteorolojiden Alanya'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Alanya'da kuvvetli yağış başlayacağını ve 5 Ocak Cuma gününe kadar da etkili olacağını duyurdu

Meteorolojiden Alanya'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Alanya'da kuvvetli yağış başlayacağını ve 5 Ocak Cuma gününe kadar da etkili olacağını duyurdu

02 Ocak 2018 Salı 13:27
Meteorolojiden Alanya'ya sağanak yağış uyarısı
banner404

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Antalya'nın doğu ilçeleri Gazipaşa, Serik, Manavgat, Alanya, İbradi, Akseki ve Gündoğmuş'ta görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ve  Cuma gününe kadar süreceği bildirildi. Açıklamada, metrekareye 51- 100 kg yağış düşmesi beklendiği, yağışın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı; meydana gelebilecek sel, ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaHava DurumuMetetorolojiGazipaşaSerikManavgatIbradıAkseki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
2 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı başladı
Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı başladı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim