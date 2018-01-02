Meteorolojiden Alanya'ya sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Antalya'nın doğu ilçeleri Gazipaşa, Serik, Manavgat, Alanya, İbradi, Akseki ve Gündoğmuş'ta görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ve Cuma gününe kadar süreceği bildirildi. Açıklamada, metrekareye 51- 100 kg yağış düşmesi beklendiği, yağışın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı; meydana gelebilecek sel, ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.