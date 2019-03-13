Meteorolojiden Alanya ve çevresine kritik uyarı

Ülke genelinin bulutlu ve yağmurlu, hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı bekleniyor

Meteorolojiden Alanya ve çevresine kritik uyarı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin  parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara, Kırıkkale ve Çankırı  dışında), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla,  Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Alanya kıyıları ve Gazipaşa çevresinden Mersin kıyılarına kadar olan bölgede yer yer gök gürültülü  sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer  kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra ve yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı öngörülüyor.
 
Marmara ile iç kesimlerde, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve  sis bekleniyor. Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun  güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli  fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı,  diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle  güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra  orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda  güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde  eseceği bekleniyor.
 

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