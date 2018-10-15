Meteorolojiden Akdeniz'e sağanak uyarısı

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor

Meteorolojiden Akdeniz'e sağanak uyarısı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Ege  ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Bursa, Balıkesir, Konya, Niğde, Kayseri,  Ordu, Giresun, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile İstanbul'un kuzey  kıyıları ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü  sağanak tahmin ediliyor.
Ayrıca, bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun  batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer,  hava kalitesinin azalması ve görüş mesafesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı  uyarıda bulundu.
 

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