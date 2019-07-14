Meteorolojiden Akdeniz'e sağanak uyarısı!

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33



Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Antalya: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32



Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök sağanak yağışlı 26



Erzurum: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37