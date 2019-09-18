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Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor

HAVA DURUMU 18.09.2019, 20:26
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurt genelinin  az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerin yer yer parçalı  bulutlu geçeceği, yarın öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve  Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak görüleceği tahmin  ediliyor.
Hava sıcaklığının Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece  azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
 
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu  kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi  bekleniyor.

#samsun #ordu #Giresun #trabzon
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