Meteoroloji yağmur için saat verdi!

BELİRLİ saat aralıklarında İstanbul başta olmak üzere bazı illerde hissedilecek olan yağışlı hava, arefe günü yerini bir müddet güneşe bırakacak, ardından yağış devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağışlı hava için tahminlerini paylaştı. Öğle saatlerinde Marmara Bölgesi, Karadeniz'in batı kesimleri, Trakya Bölgesi, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, yağışlı havaya teslim olacak. Akşam saatlerine kadar devam edecek olan yağış, bir süre ara vermesinin ardından yarın da birçok bölgede devam edecek.

İşte, MGM'den alınan bilgilere göre hava durumu tahminleri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, ilk saatlerde Eskişehir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 32°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Düzce çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu, ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Giresun çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu

BAYBURT °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 15:17