Meteoroloji uyarmıştı! Başladı

METEOROLOJİ, Kıyı Ege, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri, Bursa'nın kıyı ilçeleri, Kütahya'nın batı, Afyonkarahisar'ın güney ve batı kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapmıştı.

Gecenin ilk saatlerinde İstanbul'da yağış başladı.

AKOM, İstanbul'daki fırtına nedeniyle ağaç, direk, tabela devrilmesi çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşları da özellikle uyardı.