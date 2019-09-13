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Meteoroloji uyarmıştı! Başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nin bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. AKOM ise İstanbul için kuvvetli fırtınaya karşı uyarmıştı. Beklenen yağış İstanbul'da etkisini gösterdi

HAVA DURUMU 13.09.2019, 07:16
Meteoroloji uyarmıştı! Başladı
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METEOROLOJİ, Kıyı Ege, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri, Bursa'nın kıyı ilçeleri, Kütahya'nın batı, Afyonkarahisar'ın güney ve batı kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapmıştı.

 

Gecenin ilk saatlerinde İstanbul'da yağış başladı.

 

AKOM, İstanbul'daki fırtına nedeniyle ağaç, direk, tabela devrilmesi çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşları da özellikle uyardı.

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