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19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Meteoroloji uyardı... 'Yalancı bahar'da son 5 gün!

Gelecek hafta salı gününden itibaren tüm yurt, Balkanlar ve orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisini altına girecek. Hava sıcaklıkları salı günü hissedilir derecede azalıp, mevsim normallerine düşecek. Çarşamba ve perşembe gününden itibaren de hem hava sıcaklıkları azalacak hem de yağışlar başlayacak. Hava sıcaklıklarında 8-10 derece azalma görülecek

Meteoroloji uyardı... 'Yalancı bahar'da son 5 gün!

Gelecek hafta salı gününden itibaren tüm yurt, Balkanlar ve orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisini altına girecek. Hava sıcaklıkları salı günü hissedilir derecede azalıp, mevsim normallerine düşecek. Çarşamba ve perşembe gününden itibaren de hem hava sıcaklıkları azalacak hem de yağışlar başlayacak. Hava sıcaklıklarında 8-10 derece azalma görülecek

19 Ekim 2017 Perşembe 14:19
Meteoroloji uyardı... 'Yalancı bahar'da son 5 gün!
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METEOROLOJİ 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayının ilk yarısının mevsim normallerinde, yağışların ise normalin altında seyrettiğini söyledi.Güler, 5 gün boyunca, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Eskişehir'de ekim ayının uzun yıllar ortalamasına göre günün en yüksek hava sıcaklığı 20 derece civarında, en düşük ise 5 derece civarında. Önümüzdeki ilk 5 gün içinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek."

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Meteoroloji Uyardı.VHava DurumuYALANCI BAHAR
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