Meteoroloji uyardı... 'Yalancı bahar'da son 5 gün!

Gelecek hafta salı gününden itibaren tüm yurt, Balkanlar ve orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisini altına girecek. Hava sıcaklıkları salı günü hissedilir derecede azalıp, mevsim normallerine düşecek. Çarşamba ve perşembe gününden itibaren de hem hava sıcaklıkları azalacak hem de yağışlar başlayacak. Hava sıcaklıklarında 8-10 derece azalma görülecek