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Meteoroloji uyardı: Sağanak için bu saate dikkat
Meteoroloji, yaptığı uyarıda İstanbul'da sağanak yağış beklendiğini duyurdu. MGM'nin sitesinden yapılan duyuruda sağanağın öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.
HAVA DURUMU 20.09.2019, 08:55
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul halkını saat verip uyardı. MGM, internet sitesinden hava durumunun tahminini yayınlayarak öğlen 12.00'de sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
SICAKLIK 18 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
İstanbul güne parçalı bulutlu, 20 derecede uyandı. Öğlen saatlerinde 23 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık, gün sonunda 18 dereceye kadar düşecek. Nem %70 civarlarında seyrederken, rüzgarın ortalama hızı 25 km/sa olacak.
İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
Cuma gününü sağanak yağışlı geçirecek olan İstanbul'da, önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor.
Cumartesi: Parçalı bulutlu, 23
Pazar: Az bulutlu, 23
Pazartesi: Az bulutlu, 24
Salı: Az bulutlu, 27
25°
açık
Günün Anketi Tümü
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Namaz Vakti 20 Eylül 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:37
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0