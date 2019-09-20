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Meteoroloji uyardı: Sağanak için bu saate dikkat

Meteoroloji, yaptığı uyarıda İstanbul'da sağanak yağış beklendiğini duyurdu. MGM'nin sitesinden yapılan duyuruda sağanağın öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.

HAVA DURUMU 20.09.2019, 08:55
Meteoroloji uyardı: Sağanak için bu saate dikkat
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul halkını saat verip uyardı. MGM, internet sitesinden hava durumunun tahminini yayınlayarak öğlen 12.00'de sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

SICAKLIK 18 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul güne parçalı bulutlu, 20 derecede uyandı. Öğlen saatlerinde 23 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık, gün sonunda 18 dereceye kadar düşecek. Nem %70 civarlarında seyrederken, rüzgarın ortalama hızı 25 km/sa olacak.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Cuma gününü sağanak yağışlı geçirecek olan İstanbul'da, önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor.

Cumartesi: Parçalı bulutlu, 23
Pazar: Az bulutlu, 23
Pazartesi: Az bulutlu, 24
Salı: Az bulutlu, 27

#meteoroloji #İstanbul #sağanak yağış
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2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
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3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
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10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
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4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
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13. Norwich City 5 6
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3. Real Madrid 4 8
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5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
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